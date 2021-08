Singapore, torna a casa la neonata più piccola del mondo: pesava come una mela, dopo 13 mesi di cure sta bene

Grande quanto una mela ma con la forza di una tigre. 212 gr per 24 cm con una sola possibilità di vivere, eppure ce l'ha fatta. È questa la storia della neonata più piccola del mondo. Kwek Yu Xuan era solo 212 g (7,47 once) quando è nata e misurava 24 cm di lunghezza. È stata data alla luce a 25 settimane, contro le 40 di gestazione naturale. Ma ora sta bene e dopo 13 mesi di cure nell'ospedale di Singapore è tornata a casa con i suoi genitori. Conquista così il record la piccola Kwek, togliendo il primato alla bimba degli Stati Uniti che nel 2018 (quando è nata) pesava solo 245 grammi, secondo il Tiniest Babies Registry dell'Università dell'Iowa.

La neonata piccola quanto una mela

La madre di Yu Xuan l'ha partorita con un cesareo d'emergenza quattro mesi prima del previsto dopo che alla donna le è stata diagnosticata la pre-eclampsia, un pericoloso rialzo pressione sanguigna che può danneggiare gli organi vitali ed essere fatale sia per la madre che per il bambino. Yu Xuan ora pesa ben 6,3 kg (14 libbre). La bambina aveva una «possibilità di sopravvivenza limitata», secondo il National University Hospital (NUH) di Singapore dove è nata.

«Contro ogni previsione e nonostante una serie di complicazioni di salute presenti alla nascita, ha ispirato le persone intorno a lei con la sua perseveranza e voglia di vivere, il che la rende una straordinaria bambina dell'era Covid-19, un raggio di speranza in mezzo al tumulto», ha detto l'ospedale in una nota.

La sua storia

Durante il suo periodo in ospedale, Yu Xuan ha ricevuto diversi tipi di trattamento e ha fatto affidamento su diversi tipi di macchine per sopravvivere. I medici affermano che la sua salute è migliorata talmente tanto grazie alle cure tanto da poter essere dimessa. Yu Xuan soffre ancora di una malattia polmonare cronica e avrà bisogno di aiuto per respirare a casa. Tuttavia, i medici NUH affermano che dovrebbe migliorare con il tempo. Sua madre, Wong Mei Ling, ha detto ai media locali che la nascita e le dimensioni di Yu Xuan sono state uno shock perché il suo primo figlio, un bambino di quattro anni, è stato partorito a termine. I genitori di Yu Xuan sono stati in grado di pagare la sua lunga degenza in ospedale attraverso una campagna di crowdfunding che ha raccolto 270.601 dollari.