Show stellare: arriva l’astro degli innamorati

Il nome in codice è per adepti, C/2018Y. L’appellativo deriva dall’astronomo amatoriale giapponese che l’ha scoperta l’anno scorso, Masayuki Iwamoto. Per tutti, però, è la Cometa di San Valentino, astro luminoso che tra oggi e domani incrocerà l’orbita della Terra a circa 45 milioni di chilometri di distanza, il suo punto più vicino (perigeo).«Apparirà come un soffice batuffolo» così l’ha descritta, non senza un punta di scientifico romanticismo, l’astrofisico Gianluca Masi del sito Virtual Telescope. Qui sarà possibile seguire in diretta streaming, a partire dalle 22 di domani, il passaggio della Cometa di San Valentino in tutto il suo splendore (nell’emisfero boreale ha fatto capolino già il 6 febbraio, allora era alla minima distanza dal Sole). Gli innamorati avranno una occasione unica: la cometa Iwamoto compie un’orbita intorno al Sole ogni 1371 anni. Dalla Terra è stata vista, l’ultima volta, nel 648 dopo Cristo; il prossimo passaggio sarà dunque nel 3390.«La cometa è invisibile a occhio nudo, ma apprezzabile con un binocolo, a patto di essere lontani dall’inquinamento luminoso delle città» ha spiegato Masi. E andrà cercata nella costellazione del Leone. «Poi per qualche giorno la Luna ne disturberà la visione, prima di riconsegnare il palcoscenico alla Iwamoto la prossima settimana - conclude Masi - L’astro sarà comunque osservabile per tutto il mese di marzo. Anche se sempre più debole e sfuggente». Come certi amori.