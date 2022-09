«Ho sofferto di depressione, mi ha cambiato i connotati». Voleva togliere le borse sotto gli occhi, ma l ’intervento ambulatoriale è andat o male e, ora, una donna di 67 anni ha il viso sfigurato. Ad effettuare il “ritocco” un medico di chirurgia generale, non specializzato in medicina estetica, in uno studio privato a Trastevere. La dottoressa, Maria C., 47 anni, è accusata di lesioni colpose. «Mi diceva che la chirurgia non serviva e che il laser era la scelta giusta, ho un sfregio permanente al volto» , ha riferito la vittima a “Il Messaggero” .

I FATTI

È il 2018 e la signora si reca nello studio della dottoressa per accompagnare un’amica che doveva effettuare un intervento di blefaroplastica con il laser, per togliere le borse sotto gli occhi. È così che avviene il loro primo incontro. «Quando eravamo lì, la dottoressa mi ha guardato e mi ha detto: “Sei carina, perché non lo fai anche tu?”». La vittima , che ha già chiesto informazioni ad un chirurgo estetico in ospedale, sa che è necessario un intervento chirurgico e che il costo è di 4mila euro. La dottoressa, però, la rassicura. «Mi ha detto che la chirurgia per quel tipo di ritocco non serviva più e che il laser la sostituiva perfettamente eliminando la pelle in eccesso con facilità». Inoltre, la chirurga le prospetta tempi rapidi di guarigione e un costo di mille euro. «La procedura mi è stata regalata per il mio compleanno da mio marito e mia figlia, così sono andata». È il 29 ottobre del 2018 e nello studio di Trastevere, questa volta, si reca come paziente.



Dopo qualche giorno, attorno a un occhio si formano delle croste, ma la dottoressa le dice che è normale e che cadranno da sole. Quindici giorni dopo, guardandosi allo specchio e tastandosi il viso, la donna sente che qualcosa non va. «C’era come un cordone rigido fra il naso e l’occhio, lei mi ha detto che si trattava di un cheloide». Passano 40 giorni e la donna si reca nello studio privato per un controllo. A quel punto la dottoressa, secondo il racconto della vittima, ha preso il bisturi e ha riaperto la ferita per eliminare il cheloide , poi ha passato il laser sul taglio: «Così non si formeranno cicatrici», le spiega . La situazione, però, non migliora: «Avevo l’occhio tumefatto e così sono ritornata da lei che ha tagliato di nuovo, questa volta all’altezza del sopracciglio, passando nuovamente il laser sulla ferita». Una procedura che non ha l’effetto sperato e getta la donna nello sconforto: «Mi ha detto che avremmo risolto tutto, ma non le ho creduto e sono andata da un chirurgo estetico . L ui mi ha guardato e mi ha detto: “ma che cosa le ha fatto questa?”». Sul suo viso, infatti, ha ustioni di II e III grado e cicatrici permanenti sul sopracciglio destro e alla radice destra del naso.