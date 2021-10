Milano, sesso in metropolitana davanti ai passeggeri. La denuncia social

Lui si cala i pantaloni e fanno sesso in metropolitana a Milano davanti a tutti. Una scena choc, vietata ai minori, di effusioni spinte: una coppia di ragazzi, infatti, è stata ripresa mentre era impegnata in un rapporto orale sulla linea rossa del metrò, senza farsi scrupoli per la presenza degli altri passeggeri, che erano tutti imbarazzati. E forse anche un po’ schifati. È accaduto venerdì pomeriggio verso le 15: i due sono stati immortalati dai testimoni che hanno poi postato la foto sulla pagina Facebook Milanobelladadio.

SESSO IN METROPOLITANA A MILANO: LA DENUNCIA SOCIAL

La denuncia corre sui social, con commenti: «E nessuno ha fatto nulla vero? Complimenti», «Basta, più decoro». E serpeggia anche un pizzico di ironia: «Pensare che siamo ai tempi del distanziamento sociale». Una coppia davvero molto focosa. Difficile che a questo punto si possa risalire alla coppia che, nel caso in cui fosse identificata, potrebbe rischiare un’accusa di atti osceni in luogo pubblico.