Sesso in pieno giorno sul molo, amanti denunciati: «Atti osceni e violazione del lockdown coronavirus»

Coppia fa sesso sul molo in pieno giorno e viene denunciata. I due hanno commesso atti osceni in un luogo pubblico e hanno anche violato le norme del lockdown in piena pandemia coronavirus. I fatti si sono svolti a nel comune di Chiaverano, sulle rive del lago Sirio, in provincia di Torino.

A sorprendere gli amanti è stato Dario Moia, titolare dello Chalet Moia che si affaccia sul Lago, ma subito dopo molti altri passanti hanno notato la scena. La coppia, indisturbata, durante l'ora di pranzo, si è lasciata andare ad effusioni decisamente hot sul molo da sempre considerato nella zona un posto molto romantico.

Avvisato del fatto anche il vicesindaco Maurizio Tentarelli: quando è giunto sul molo, però, i due amanti stavano ormai andando via. La coppia è stata denunciata.



