Giornata mondiale del selfie: ecco gli autoscatti più amati di sempre

selfie

Nell'ottobre 2016 Bebe Vio, campionessa italiana paralimpica, è riuscita a «strappare» un autoscatto al presidente degli Stati Uniti Barak Obama nel corso di una cena alla Casa Bianca. «Piccolo sgarro al protocollo», aveva scritto felice in rete, «Niente è impossibile». Celebre poi è il selfie del macaco: nel 2011 il fotografo inglese David Slater, durante un viaggio in Indonesia lasciò la macchina fotografica su un treppiedi. Una femmina di macaco schiacciò più volte il dispositivo scattando diverse fotografie. I "selfie" fecero il giro del mondo assumendo una grandissima importanza in quanto generarono una discussione sul copyright su opere d'arte prodotte da animali non umani. Dopo 2 anni di dure battaglie legali tra Slater e il gruppo animalista Peta si è arrivati a un accordo: Slater ha accettato di donare il 25 % dei futuri guadagni derivanti dalla vendita della foto ad associazioni che proteggono i macachi e la zona naturale in cui vivono in Indonesia; in cambio la PETA ha deciso di rinunciare all’appello.

