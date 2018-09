Scuola privata, pubblicità choc: «I nostri alunni diventeranno così ricchi da comprare una Jaguar ai papà»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prometteva aglidella sua scuola di diventare tantoda poter comprare unaai loro padri. Un modo di dire, una frase ironica, un' enfatizzazione, qualunque cosa fosse però la frase del, non è piaciuta e il dirigente è stato costretto a chiedere scusa.La frase è inserita in una pubblicità in cui si ipotizzava uno studente medio della scuola che avrebbe ricevuto un'educazione talmente eccellente da farlo diventare un lavoratore modello e ben pagato. Un messaggio anche incoraggiante, ma forse espresso non nel migliore dei modi, come riporta l' Independent . La pubblicità però non è piaciuta molto e dopo essere stata condivisa su Twitter è diventata virale e attaccata da diversi utenti.La risonanza è stata tale che non solo il preside ha chiesto pubblicamente scusa, ma anche l'Associazione indipendente delle scuole di preparazione si è espressa a riguardo criticando il messaggio della pubblicità.