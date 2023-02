Scrive per 2 anni un libro di memorie e lo fa leggere alla fidanzata: nell'ultimo capitolo la proposta di nozze. «Nessuno lo sapeva»

È possibile che creare la situazione giusta per avanzare una proposta di matrimonioporti via del tempo, quanto basta per pianificare il tutto nei minimi dettagli: ogni cosa deve funzionare alla perfezione.

Ma il 48enne Roz Weston, autore e conduttore televisivo e radiofonico canadese, ha davvero battuto ogni record quanto a tempistiche e originalità: per chiedere alla compagna di sposarlo, infatti, lui ci ha messo ben due anni. Il tempo necessario per scrivere un libro di memorie e inserire la fatidica proposta nel capitolo finale, senza che lei - la 38enne Katherine Holland - ne sapesse nulla.

«Per due anni Katherine ha letto ogni bozza del libro mentre lo scrivevo, ma ho tenuto nascosto l'ultimo capitolo - ha raccontato Weston alla rivista statunitense People - Una volta che ho avuto una copia effettiva del libro, lei l'ha letta per la prima volta con me e nostra figlia».

Weston ha anche pensato di filmare la compagna intenta a leggere il capitolo finale del suo libro di memorie "A Little Bit Broken", con la figlia di 13 anni Roxy seduta accanto a loro, per poi pubblicare il video sul suo canale YouTube: alla fine del filmato lei scoppia a piangere, tanto sorpresa quanto commossa.

«Non ne avevo assolutamente idea - ha riferito Holland - Roz è bravissimo a farci delle belle sorprese, ma di certo non mi aspettavo una proposta di matrimonio». La coppia si sposerà la prossima estate, a luglio. Lei ora è alla ricerca del vestito ideale, lui dell'anello da regalarle: uno step che Weston ha volutamente rimandato, per non rischiare di rovinare la sorpresa contenuta alla fine del libro.

"A Little Bit Broken": le memorie di Roz Weston tra la vita da reporter e la dipendenza da droghe

Nel suo libro di memorie Weston si mette a nudo e racconta ai lettori i diversi aspetti di una vita intensa e travagliata allo stesso tempo: si parla infatti dei suoi 17 lunghi anni vissuti come corrispondente e conduttore dello show di intrattenimennto televisivo "ET Canada", ma anche dei suoi problemi di dipendenza da oppiacei, così come quelli derivanti dalla Sindrome di Tourette e dalla perdita del padre.

Alcuni fan del conduttore hanno tuttavia espresso qualche nota di disappunto per aver "spoilerato" il finale del libro pubblicando il video della sorpresa organizzata per la compagna su YouTube. D'altro canto Weston ha risposto a People spiegando che «Aveva bisogno che le persone sapessero che c'era un lieto fine», per via dei contenuti - spesso anche pesanti - presenti nella raccolta di memorie.

Ma i retroscena non finiscono qui. Secondo quanto riferito sempre dal conduttore, pere che perfino la casa editrice del libro - quella con cui Weston aveva preso accordi per la pubblicazione - fosse all'oscuro della sua intenzione di inserire la proposta di matrimonio nell'ultimo capitolo: Weston ha detto di averla inserita "a tradimento", proprio il giorno di consegna della versione definitiva del manoscritto.