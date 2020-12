Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno dello Scorpione (23 ottobre-22 novembre) nell'oroscopo del 2021 oggi in edicola con Il Messaggero.

Caro amico Scorpione,

il 2021 sarà per te un anno di grandi sfide. E come sempre, sarai tu a sfidare soprattutto te stesso… stavolta, però, occorre prudenza, quindi meglio non esagerare. Insomma, più che da quel Marte troppo audace, fatti condurre dall’altro tuo pianeta guida, il potente Plutone, che si nasconde nel suo regno sotterraneo, custode dei tesori e dei misteri. Del resto, siamo certi che il tuo formidabile intuito saprà guidarti anche in mezzo alle situazioni più intricate. Le complicazioni, quest’anno, non vengono da te, ma dalle circostanze esterne, da Giove e Urano in Acquario che si scontrano con l’elettrico Urano in Toro e il tuo Sole si trova proprio in mezzo. La tua vita personale viene dunque messa in discussione, anche il matrimonio attraversa una verifica, persino se l’amore è presente. Da metà maggio a luglio, però, il grande Giove sarà amico: che passione…

Amore

Come ti avevamo già anticipato lo scorso anno, la tua vita domestica deve trovare un nuovo equilibrio, non è più il tempo di intemperanze, ora dovrai chiarire a te stesso e alla persona che ti è accanto come e se vuoi far procedere la relazione, forse è la prima volta che ti trovi davanti a un aut aut al quale non sai sfuggire… All’inizio dell’anno sei abbastanza confuso, Mercurio ti disorienta, Marte provoca liti accese, ma già in marzo l’amore si fa sentire, forti emozioni bussano al tuo cuore. Sino all’estate è un crescendo passionale, il 13 maggio Giove entra in Pesci e risveglia Nettuno, l’amore è un sogno… a tratti, in estate, ti sembrerà davvero di aver solo sognato, mentre la realtà ti riporta con i piedi per terra. Settembre ti fa ritrovare un certo equilibrio, poi il tuo mese ti porta una bella sorpresa: una lunga sosta di Venere in terreno amico!

Lavoro & affari

Se l’anno scorso Mercurio aveva favorito i segni d’acqua, il tuo elemento, nel 2021 si occupa di quelli d’aria, quindi dovrai essere lesto a sfruttare ogni spiraglio interessante che si presenta, non ci saranno seconde opportunità. Inoltre, la stella degli affari subito dopo la Befana raggiunge Giove e Saturno in Acquario, dovrai quindi fare molta attenzione a non entrare in rotta di collisione con le autorità, il fisco, la burocrazia, la legge. Porta pazienza e cerca di rispettare tutte le regole, è un anno un po’ strano! La seconda parte di maggio ti porta stelle più favorevoli per gli affari, bene gli artisti del segno, è possibile ottenere un finanziamento per un progetto a cui tieni, mettere mano a una spartizione, superare degli ostacoli. Non preoccuparti troppo per i soldi, usa il gruzzoletto che hai da parte, lo ricostituirai fra poco!

Salute

Il rosso Marte nel 2021 ha un corso regolare, quindi non ci sono fastidi protratti nel tempo. Tuttavia, il pianeta dell’energia ti ha un po’ stancato l’anno scorso, e in gennaio la situazione astrale è parecchio complicata, quindi dobbiamo invitarti alla massima cautela sino all’inizio di marzo. Evita di trascurare la salute, non rimandare i controlli, segui con scrupolo le prescrizioni del medico, è vero che hai nove vite come i gatti, ma è meglio non consumarle tutte! Anche alla guida e nel maneggiare oggetti pericolosi o l’elettricità ci vuole molta cautela, sia all’inizio dell’anno che in agosto. Ansia, ossa, denti, disturbi cronici, anemia, fegato delicato. Dormi di più.

Giorno chiave

Sabato 11 settembre, con Sole e Marte in Vergine, Luna e Venere nel tuo cielo, Mercurio in Bilancia, Giove e Saturno in Acquario, Plutone in Capricorno, Nettuno in Pesci.

