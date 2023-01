Sclerosi multipla, nuova cura con cellule staminali nel cervello: «Rallentano la malattia»

Un trattamento sperimentale a base di cellule staminali del cervello potrebbe rallentare la progressione delle forme più severe di sclerosi multipla e favorire la riparazione delle aree del sistema nervoso danneggiate. È il risultato promettente che emerge da uno studio clinico condotto da ricercatori dell'IRCCS ospedale San Raffaele di Milano e pubblicato su Nature Medicine. La sperimentazione è ancora alle fasi iniziali e sono necessari ulteriori studi per confermare i risultati.

Tumore al pancreas, nuova cura americana elimina il cancro in oltre il 20% dei casi

La sperimentazione con cellule staminali

La sperimentazione, denominata STEMS, ha coinvolto a partire dal 2017 12 pazienti con sclerosi multipla progressiva ed elevata disabilità che avessero già sperimentato con scarso o nessun successo le terapie disponibili. I pazienti hanno ricevuto l'infusione di cellule staminali neurali, di origine fetale, direttamente nel liquido cerebrospinale attraverso una puntura lombare.

Alzheimer, test del sangue per diagnosticare la malattia: lo studio (anche italiano)

A due anni dal trattamento ridotta perdita del tessuto cerebrale

I test eseguiti a due anni dal trattamento hanno mostrato «una riduzione della perdita di tessuto cerebrale nei pazienti che hanno ricevuto il maggior numero di cellule staminali neurali», spiega la prima firmataria dello studio Angela Genchi. Inoltre, i pazienti presentavano fattori di crescita e di sostanze neuroprotettive nel liquido cerebrospinale: ciò potrebbe indicare la capacità del trattamento di favorire processi di riparazione.

Nuovo studio clinico in arrivo

«I dati pubblicati non sono ancora sufficienti per considerare questa opportunità come una vera e propria terapia», chiarisce il coordinatore della ricerca Gianvito Martino, direttore scientifico dell'IRCCS ospedale San Raffaele. «Il passo successivo sarà quello di procedere con un nuovo studio clinico sperimentale che coinvolga un gruppo più ampio di pazienti».

Tumori, cosa causa il neuroblastoma? I fattori genetici individuati in una ricerca italiana

Cellule staminali neurali, possibile cura?

Le cellule staminali sono da tempo al centro della ricerca sulla sclerosi multipla: precedenti studi hanno visto l'impiego di staminali del sangue (ematopoietiche) e mesenchimali, che non hanno però offerto benefici ai pazienti con forme progressive della malattia. In questo caso, le cellule staminali utilizzate sono quelle neurali: queste cellule sono in grado di specializzarsi in tutti i tipi di cellule nervose.

Negli esperimenti sugli animali è stato dimostrato che, dopo essere state trapiantate, sono in grado di raggiungere le lesioni cerebrali e midollari perché attirate dal danno causato dalla malattia. Qui le cellule promuovono meccanismi di neuroprotezione e riparazione rilasciando sostanze immunomodulanti e pro-rigenerative, spiegano i ricercatori in una nota.

«Da oltre vent'anni abbiamo promosso e sostenuto la ricerca sulle cellule staminali, investendo nella ricerca di base e nella sperimentazione sull'uomo», dichiara Mario Alberto Battaglia, presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), che ha sostenuto la sperimentazione. «I tempi della ricerca scientifica sono apparentemente lunghi, ma è così che possiamo arrivare a risultati che siano concretamente in grado di cambiare la vita delle persone. Continueremo a sviluppare queste ricerche con le cellule staminali e gli altri progetti innovativi per andare verso un mondo libero dalla sclerosi multipla», conclude Battaglia.

Tumore al cervello, nuova terapia con cellule "killer" elimina il cancro e previene la recidiva