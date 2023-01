Zoo canadese e la proposta (che fa il pieno di adesioni) per San Valentino: «Dai il nome del tuo ex allo scarafaggio»

Si chiama "Name-a-Roach" e il suo slogan suona più o meno cosi: «Le rose sono rosse, le viole blu. Qualcuno ti infastidisce? Fagli venire la pelle d'oca tu». Certo, la traduzione un pochino smonta la rima baciata pensata dall'ideatore dell'iniziativa ma il senso è ben chiaro. Si perché a qualcuno del Toronto Zoo Wildlife Conservancy, struttura Canadese dell'Ontario, nei giorni scorsi è piovuta un'idea su come fare per raggranellare qualche soldo per sovvenzionare la Ricerca. Un'idea, per dirla tutta, non proprio originalissima. Qualcosa del genere lo si era già visto allo zoo del Bronx, tanto per fare un nome. «In ogni caso potrebbe funzionare».

Il pieno di like

E aveva ragione. Perché meglio di così, non sarebbe potuto andare. Sì perché, tempo pochissimi giorni, l'idea di dare il nome di un ex, fidanzato, fidanzata o capoufficio che sia, ad uno scarafaggio, ha fatto il pieno di like, prima, quello di adesioni, poi. Un vero e proprio boom inaspettato e quantomai gradito. Congiuntamente al nome da dare all'insetto, infatti, lo zoo ha previsto una ventina di dollari di donazione. Soldi che però non hanno scoraggiato gli utenti, anzi. Il successo è stato tale che la struttura si è vista costretta a sospendere l'iniziativa: «Abbiamo finito gli insetti». E poi: «Non vediamo l'ora di condividere con voi alcuni dei nomi più popolari dati ai nostri scarafaggi». Così, dopo che lo zoo ha annunciato di aver raccolto oltre 15mila dollari, c'è chi si è chiesto dove finirà il gruzzoletto inaspettato. La risposta non si è fatta attendere: «La somma raccolta, ha spiegato un portavoce della struttura, è destinata al sostegno dello studio, della Ricerca e conservazione per salvare la fauna selvatica così come i territori selvaggi». C'era da aspettarselo. Di quei dollari, gli scarafaggi non vedranno un centesimo.