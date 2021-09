Scappano senza pagare il conto, il proprietario del pub pubblica lo scontrino e annuncia la "sorpresa"

Consumano al pub senza saldare il conto ma dopo l’appello del proprietario ci ripensano. Una coppia di giovani si è fermata in un pub a Napoli per bere una birra e mangiare un panino, decidendo poi di abbandonare il locale una volta arrivato il momento di pagare il dovuto.

Scappano senza pagare il conto

Il titolare dell’attività ha allora deciso di condividere sui social lo scontrino della consumazione, scrivendo un messaggio in cui chiede la restituzione del maltolto, si lamenta per l’azione di questi “furbetti” che approfittano di chi lavora e li avverte che nel locale erano presenti le telecamere: «Salve Ragazzi, siamo nel 2021 e ancora a fare queste cose da ragazzini? Alzarsi, scappare e non pagare il conto? Solo che non avete messo in conto le telecamere e in più ci stava un tavolo vicino a voi che vi conosceva. Vi aspetto entro lunedì, dopo di che pubblico il video».

Il messaggio è arrivato ai destinatari, dato che l’imprenditore con un successivo messaggio ha fatto sapere di aver risolto il problema: «Questa mattina – ha spiegato - condivido con voi anche questa…sicuramente ti sei pentito di quello che hai fatto, e io ti ringrazio e ti invito a ritornare al mio locale, perché tutti al mondo devono avere una seconda possibilità !! Ringrazio a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato».