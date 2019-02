E' stato svelato il mistero della borsetta di Loredana.#sanremo2019 pic.twitter.com/Jjl5VVqSvP — Danilo (@itsDanilooo) 9 febbraio 2019

ha conquistato il pubblico dell'Ariston, che durante la settimana delle ha regalato ben tre standing ovation. Un entusiasmo tale da richiedere un premio inventato sul momento per premiare la, che si è aggiudicata il Premio Pubblico dell'Ariston.ha calcato il palco con energia, la sua canzone - Cosa ti aspetti da me - ha incontrato il favore del pubblico, e anche i suoi look sono stati molto apprezzati. Capelli blu e gonne cortissime in tutte le serate, con le belle gambe in evidenza, e un dettaglio che non è passato inosservato: una piccola borsa che laha indossato durante tutte le esibizioni e che è solita indossare anche durante i suoi concerti.Cosa contiene la borsa della? Lo ha rivelato la stessa cantante durante un'intervista: «Dentro c’è il bodypack. Io adopero quello da anni. Mi son comprata queste borsettine che trovo nei mercatini. Le ho di tutte i colori. Sono molto comode per mettere il bodypack. Di solito lo mettono attaccato ai vestiti, ma rovina la linea». Mistero svelato: le tracolline della Bertè ad altro non servono che a trasportare l'apparecchio di ricezione anziché farselo attaccare sugli abiti.