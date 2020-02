San Valentino in crisi: le coppie non festeggiano, meglio stare a casa

C'è chi lo ama. E chi lo odia. San Valentino è così. E puntuale, come ogni anno, tornano i sondaggi, i numeri, le idee. Per chi è in coppia, ha perso il suo appeal anche in termini di viaggi, si parla addirittura di pacchetti turistici anti-San Valentino. A dirlo SpeedVacanze.it, portale che per primo ha introdotto in Italia l'esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per single, che ha preso in esame le tendenze legate a San Valentino 2020 di un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, la metà delle quali rappresentative di chi è in coppia e l'altra metà di chi è single. Il 76% di chi è in coppia ha risposto che non considera San Valentino una festa importante e il 49% dice che quest'anno non festeggerà. Tra chi ritiene di voler festeggiare in modo tradizionale, la spesa media del regalo è comunque modesta e oscilla tra gli 8 e i 40 euro. A confermare questa tendenza al risparmio è anche il fatto che di anno in anno sono sempre meno le vetrine dei negozi dedicate a San Valentino. «Sempre più coppie sembrano non volere fare più caso a questa festa, i regali diminuiscono e la tendenza è quella di trascorrere la serata a casa piuttosto che uscire per una cenetta romantica con la persona amata», commenta Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it.

«Insomma, San Valentino ha perso le ali», sottolinea Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it. Ma solo per le coppie: «I single, invece, non solo festeggiano San Faustino il 15 febbraio, ma festeggiano anche - sottolinea - San Valentino e anzi sfruttano il periodo dedicato alla Festa degli Innamorati per concedersi un viaggio». A proposito di viaggi, dalle risposte date dal campione rappresentativo delle coppie, si evince che per festeggiare la ricorrenza solo il 4% delle coppie farà un viaggio insieme. Mentre tra i single è il 52% ad avere deciso di sfruttare il periodo di San Valentino per viaggiare. E così proliferano le offerte di San Valentino dedicate ai single, come gli 'speed datè e le cene di gruppo proposte da SpeedDate.it o i viaggi che si possono prenotare online sul sito web SpeedVacanze.it, dove sono in molti ad avere già prenotato. «I viaggi che abbiamo denominato “anti-San Valentino” hanno registrato un numero così elevato di adesioni in questa specifica occasione tanto da poter considerare San Valentino, insieme a Capodanno, l'alta stagione della nostra attività», puntualizza Roberto Sberna. Tra i viaggi più gettonati l'anti-San Valentino in Mar Rosso a Marsa Alam con partenza il 15 e ritorno il 22 febbraio e la Crociera Costa a Marsiglia, Barcellona e Palma de Maiorca con partenza il 13 e ritorno il 20 febbraio.



