Salvini chiede un rimedio per il raffreddore, Nina Moric risponde così ed è boom di polemiche

Dicono che l’arsenico funzioni. — Nina Moric ® (@nina__moric) 7 gennaio 2018

Gia' l'arsenico scioglie le parti in plastica!!! — Perla (@Escentric01) 7 gennaio 2018

Simpatica e soprattutto educata — Simona Liubicich (@sliubi) 7 gennaio 2018

Caduta di stile, e sintomo di molta poca intelligenza con questa hai chiuso. — @exbambinoprodigio (@exbambinoprodi1) 7 gennaio 2018

Un vero e proprio scontro social tra, leader della Lega, e la modella. Nelle ore precedenti al vertice di Arcore con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, il segretario leghista aveva chiesto ai propri follower su Twitter alcuni rimedi efficaci contro. Tra le varie risposte, spicca quella della modella croata, molto vicina a Casapound e quindi critica nei confronti di Salvini, esponente di una destra più moderata.«Dicono che l'funzioni...», il 'cinguettio' della Moric in risposta al tweet di Salvini. L'intervento non è piaciuto ai sostenitori del leader leghista, che hanno risposto, in alcuni casi, con velenose frecciate.«Hai ragione, l'arsenico scioglie la plastica», scrive un'utente. Più blandi, ma non meno efficaci, altri commenti, come quelli di altri utenti che, anche con ironia, hanno fatto notare alla Moric la 'caduta di stile'.La polemica è poi rientrata, con i follower di Salvini che consigliavano rimedi naturali per combattere in poco tempo i sintomi influenzali. Poche ore dopo, però, la Moric ha rincarato la dose su: «Se pensate che i napoletani siano permalosi, non conoscete i leghisti: per una battuta “velenosa” mi stanno augurando tutte le malattie tranne la tosse».Il riferimento, neanche troppo velato, è agli insulti ricevuti dalla Moric dopo unironico sui feriti per i botti di. La modella, che si trovava insieme a una delegazione di Casapound a Damasco, aveva ironizzato sulla pericolosità del capoluogo campano rispetto a capitali di paesi che in tempi recenti hanno sofferto gli orrori della guerra.