Quale politico vorresti con te al pranzo di Natale? Bocciati Conte e Di Maio, promossi Meloni e Salvini

Quale politico vorresti con te al pranzo di Natale? C’è un sondaggio Acqua Emg che prova a capire in questo senso le preferenze degli italiani. Le risposte dicono che soltanto 3 italiani su 100 vorrebbero Di Maio seduto a tavola con loro, solo 4 su 100 vorrebbero Conte e sempre solo 4 su 100 vorrebbero Renzi. Poca voglia di condividere la tavola di Natale insomma con i leader della coalizione giallorossa.

La rilevazione Emg Acqua dice anche altro: almeno 23 italiani su 100 vorrebbero con loro a tavola il leader della Lega, Matteo Salvini. Forse perché con lui, gran ghiottone, si mangia di più e si beve un sacco. Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, trova spazio a tavola. E così per la Meloni arriva un consenso del 19 per cento. Intorno al panettone vince il Centrodestra insomma. Ma bisognerà vedere, se il governo regge e non schioda, in che stato di salute l’opposizione arriverà al pranzo di Pasqua.



Ultimo aggiornamento: 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA