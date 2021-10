Musica, Salmo re delle classifiche. Arriva con Flop ed è subito successo

Il suo nuovo album Flop lo ha confermato re delle classifiche. Salmo conquista le prime posizioni della settimana (dall'1 al 7 Ottobre 2021) nei singoli più scaricati. Nella classifica album italiana di Fimi-Gfk è sul podio con Flop e toglie il primo posto tra gli album più venduti a Blanco che con Blu celeste scende alla numero due. In terza posizione c'è Taxi driver di Rkomi. In salita ci sono Madame al quarto posto che guadagna una posizione. Tra le new entry di questa settimana: alla numero otto Love for sale di Tony Bennett & Lady Gaga. Anche tra i singoli debutto alla numero uno per Salmo che entra con Kumite e posiziona sempre tra i singoli altre quattro brani nella top ten (La chiave alla tre, Antipatico alla cinque, Ghigliottina alla sei e Mi sento bene alla nove).

Precipita al numero dieci il numero uno della scorsa settimana Fedez con 'Meglio del cinemà. Salmo debutta alla numero uno anche tra i vinili, sempre con Flop, davanti a Blu celeste di Blanco. Ecco la classifica Fimi degli album più venduti della settimana. 1) Flop - Salmo. 2) Blu celeste - Blanco.B 3)Taxi Driver - Rkomi 4)Madame - Madame. 5) Ahia! - Pinguini Tattici Nucleari 6) Sangiovanni - Sangiovanni 7) Teatro D'Ira vol. I - M†neskin 8) Love for sale - Tony Bennet & Lady Gaga 9) Montero - Lil Nas X. 10) Ambizione - Lele Blade. Questa la classifiche dei Vinili più venduti. 1)Flop - Salmo. 2)Blu celeste - Blanco. 3)Nevermind - Nirvana. 4)The Dark Side of the Moon. 5)Volevo fare la rockstar - Carmen Consoli. Ecco la classifica dei singoli più scaricati : Kumite - Salmo. Blu celeste - Blanco. La chiave - Salmo feat. Marracash. Mi fai impazzire - Blanco & Sfera Ebbasta. Antipatico - Salmo. Ghigliottina - Salmo feat. Noyz Narcos. Notti in bianco - Blanco. Tu mi hai capito - Madame & Sfera Ebbasta. Mi sento bene - Salmo. Meglio del cinema - Fedez.