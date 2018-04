© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'opinione generale sunon è delle più positive: il numero uno diè infatti stato descritto molto spesso come un imprenditore poco attento alle necessità dei dipendenti e dei clienti. Questa volta, però, si è fatto ben volere dai passeggeri di un volo da Liverpool a Dublino, a cui ha offerto una testa, in deroga alle severe regole della sua compagnia aerea. Non si tratta, però, di una generosità improvvisa.O'Leary, infatti, aveva voluto scusarsi con i passeggeri per ildel volo dall'Inghilterra alla capitale irlandese, nella prima serata di sabato scorso. La partenza ritardata dell'aereo era stata resa necessaria per consentire l'imbarco a, il fantino che aveva conquistato la corsa dellacon Tiger Roll, undi proprietà di O'Leary. «Abbiamo vinto la Grand National e quindi, anche se si tratta di un'eccezione, vi offriremo gratis da bere. Potete però prendere un solo alcolico a persona. Grazie e scusateci ancora per il ritardo», ha comunicato ai passeggeri il boss di RyanAir.