Sbagliano il volo Ryanair e finiscono a 1.200 km da casa: «Sconcertati». La compagnia: «Deviato il percorso dopo il gate»

Pensavano di aver preso un volo per Londra, invece si sono ritrovati a Madrid. Due turisti inglesi erano volati a Marsiglia per una vacanza, ma arrivato il momento di imbarcarsi sull'aereo per tornare in Gran Bretagna, hanno fatto confusione e sono finiti così a più di 1200 chilometri da casa. Elise e il fidanzato Jessy si sono accorti dell'errore sono una volta arrivati a destinazione. «Un'ora dopo il nostro volo, Jesse ha detto che pensava di aver sentito un assistente di volo dire Madrid, ma pensavamo che l'avesse sognato», ha raccontato la ragazza al "Mirror".

«Quando abbiamo sentito gli assistenti di volo parlare in spagnolo, non avevamo idea di come fosse possibile. Le nostre carte d'imbarco sono state scansionate tre volte prima dell'imbarco. Siamo rimasti sconcertati, così come gli assistenti di volo - ha aggiunto Elise -. Alla fine siamo tornati a casa, ma non abbiamo ancora idea di come sia successo. Non è come prendere l'autobus sbagliato: siamo letteralmente finiti in un altro paese!»

Ryanair, volo sbagliato

L'errore risale al 21 marzo scorso. La coppia doveva imbarcarsi su un volo per Stansted e si è diretta invece verso il gate sbagliato. «Sicuramente deve essere abbastanza difficile prendere effettivamente l'aereo sbagliato a causa della sicurezza! Beh, era quello che pensavamo...». Alla fine sono riusciti a tornare a casa con cinque ore di ritardo. «Eravamo in preda al panico e abbiamo cercato di spiegare allo staff che non dovevamo essere in Spagna», ha concluso Elise.

Il "Mirror" ha contattato Ryanair, la compagnia protagonista dell'errore, per chiedere spiegazioni di come possa essere successo. «Il signor Jezequel e la signora Mallia si sono imbarcati sul volo da Marsiglia a Londra Stansted attraverso il gate corretto. Tuttavia, non hanno seguito la rotta assegnata all'aereo in partenza per Londra Stansted, hanno attraversato un'area non autorizzata e si sono imbarcati erroneamente su un volo in partenza per Madrid», la risposta della compagnia.