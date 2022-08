Ryanair, mamma fermata al gate del volo per Maiorca: le figlie di 9 e 11 anni viaggiano senza di lei

La madre viene fermata al gate, le figlie di 9 e 11 anni partono da sole per le vacanze. L'incredibile storia viene dal Regno Unito, dove le due bambine si sono imbarcate su un volo Ryanair partito da Londra in direzione Palma di Maiorca senza la mamma, a cui è stato impedito il volo perché il suo passaporto non era conforme ad una norma derivata dalla Brexit.

La regola prevede che il passaporto di un cittadino di un "Paese terzo" debba essere rilasciato da meno di 10 anni al momento dell'ingresso nell'Unione europea. La donna, la signora Barke - spiega il quotidiano britannico Independent - avrebbe raccontato della rabbia delle sue figlie per la sua assenza sull'aereo, anche se sul volo c'era la zia, la cui presenza ha almeno 'salvato' le bambine dal viaggiare completamente da soli.

«Le bambine erano inconsolabili. Sto cercando di tenere duro per il loro bene. Ero nel panico, loro erano isterici. È stato estremamente traumatico», le parole della madre. «Non c'è stata alcuna offerta di aiuto o assistenza. Ho dovuto attraversare il terminal per ritrovare il mio bagaglio». Il volo peraltro è decollato in ritardo, proprio per colpa di questo malinteso. «Mi è stato dato pochissimo tempo, supporto o opzioni in una situazione molto sconvolgente e stressante, 16 minuti prima della partenza del volo». «A questa passeggera è stato correttamente negato il viaggio in quanto il suo passaporto non soddisfaceva i requisiti di ingresso per viaggiare nell'UE (Spagna)», ha fatto sapere un portavoce di Ryanair.