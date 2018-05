Royal wedding, le parodie sul matrimonio reale: in rete la versione "boss delle cerimonie" Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilsi è concluso ma lesi stanno moltiplicando. Dai meme che vedono frame delle nozze con battute assurde da parte dei reali, agli sposi e gli invitati vestiti in modo assurdo, ai riferimenti sull'ex di Harry presente al matrimonio. Sono tutto freutto della fantasia dei diversi utenti della rete che stanno diventando virali.Non mancano le prese in giro riferite al settore della moda: Elisabetta in un abito di Rei Kawakubo, Harry con un completo senza maniche e con pantaloncini di Dior Homme. Megan invece indossa con il triplo cappotto bianco di Comme des Garcons, in riferimento forse al casto abito di nozze, mentre Kate Middleton in Maison Margiela by John Galliano.Tra le varie parodie spunta un video in stile boss delle cerimonie che mixa momenti clou delle interviste dei reali con quelli, altrettanto importanti, dei matrimoni partenopei celebrati nella celebre villa del boss. Il video, postato qualche giorno fa, è tornato tra i trend e presenta il royal wedding con una didascalia più che è più che eloquente: «Un matrimonio da boss at the Castle di San Antony Abbot! L'anteprima della puntata completa, in attesa della cerimonia dell'anno! Se volete la puntata completa condividete, the world adda sape'..».