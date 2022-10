Rompicapo impossibile per la madre: il figlio lo risolve in pochi secondi (e il video diventa virale)

Un rompicapo che ha interrogato migliaia di persone, risolto improvvisamente da un bambino. La storia è diventata virale su TikTok dopo che su un profilo (@xivecct75), una coppia di genitori ha postato le immagini dei tentativi (vani) di una madre di risolvere un enigma di matematica. Per diversi minuti è rimasta lì a interrogarsi sul come uscirne, poi è arrivato il figlio e in pochi secondi ha dato la soluzione, lasciando esterrefatta lei e gli oltre 3 milioni di follower che hanno visualizzato il video.

Il rompicapo di matematica

L'enigma matematico consiste nell'avere davanti un'operazione matematica (in questo caso un'addizione) che però è una somma scorretta. L'obiettivo è quello di renderla corretta potendo aggiungere solo una riga. Nel video sul foglio si legge "5 + 5 + 5 = 550". La moglie dell'uomo che realizza le riprese cerca in tutti i modi di risolverlo, trasformando il 5 in 15 o in 51 aggiungendo una riga (che sarebbe l'1). La donna ha quindi provato a collegare la parte inferiore di uno dei 5 per farlo sembrare più simile a un 6 ma non ha funzionato lo stesso. Sconfitta, ha rinunciato quando suo figlio è entrato nella stanza e ha preso il foglio, risolvendo l'indovinello al posto suo e lasciandola sbalordita. La soluzione era tracciare una linea verticale a lato del primo segno più per trasformarlo in un 4, che a sua volta faceva leggere l'equazione 545 + 5 = 500.