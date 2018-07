Niente soldi ma compagnia, la "nonna" delle presine commuove i social

E' comparsa alla fermata della metro Lepanto e subito è diventata un personaggio virale: la signora che vende le presine fatte all'uncinetto accanto ad una fermata della metro della Capitale non per soldi ma per compagnia. Da qualche giorno girava la notizia e la foto sdi una anziana che seduta lavorava all'uncinetto nei pressi della fermata metro Lepanto, vicino alla città giudiziaria di Piazzale Clodio.



Una scena inconsueta, quasi surreale, che ah incuriosito i passanti e anche i residenti del quartiere Prati. E da lì è partita una gara di solidarietà all'insegna del «aiutiamo la signora dell'uncinetto». Molti allora sono andati a comprare le presine, oggetto quasi fuori mercato e molto vintage, pensando di aiutare un'anziana indigente ma hanno scoperto che la donna non aveva bisogno di soldi ma di «compagnia e relazioni umane». Un bene forse prezioso quanto i soldi e sempre più raro in una città frenetica, indifferente e che inizia a svuotarsi per le ferie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA