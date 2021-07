Sanità, nel Lazio parte la radiologia a domicilio: a regime entro fine anno

Parte a Roma un nuovo progetto in tema sanità. Eseguiti dalla Asl Roma 1 i primi esami di radiologia domiciliare. Il servizio, attivato in via sperimentale, verrà esteso su tutto il territorio dell'azienda sanitaria entro la fine dell'anno. «Questo nuovo servizio è l'espressione concreta dell'integrazione tra ospedale e territorio e nasce grazie alla proficua collaborazione tra i servizi di Radiologia, dei tecnici sanitari e delle unità distrettuali. L'iniziativa messa in campo nasce da un lavoro di progettazione avviato da mesi - afferma l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato - e interpreta pienamente l'indicazione della casa come primo luogo di cura contenuta nel Piano di ripresa e resilienza e nella visione di un nuovo servizio sanitario di prossimità. Si tratta di un lavoro costante che stiamo portando avanti da tempo. Progettiamo la sanità del futuro con un servizio di prossimità all'avanguardia». «Portare la radiologia a casa dei pazienti significa creare un ambiente di cura migliore per la persona, soprattutto se fragile, per sviluppare possibilità di guarigione o di recupero funzionale - aggiunge D'Amato - I vantaggi sono tanti dal punto di vista psicologico ed emotivo, ma anche nell'evitare ricoveri inappropriati e duplicazioni negli esami. Attivato in via sperimentale per gli utenti dei Distretti 13 e 14 (Municipio 13 e 14), il servizio entro la fine dell'anno sarà presente su tutto il territorio dell'Asl». Per usufruirne sarà sufficiente che il medico specialista del Centro di assistenza domiciliare, anche su indicazione del medico famiglia, compili il modulo di richiesta.

Il funzionamento del servizio prevede la presa in carico dei pazienti mediante un intervento multiprofessionale (medico specialistico, infermieristico e riabilitativo) definito nel Piano individuale assistenziale (Pai), tramite gli strumenti della valutazione multidimensionale. Le strumentazioni digitali di ultima generazione in uso trasmettono alla struttura ospedaliera le immagini ottenute dagli specialisti dell'équipe di Radiologia San Filippo Neri, guidati da Enrico Pofi, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy - evidenzia una nota dell'assessorato alla Sanità - Questo nuovo servizio consentirà ai pazienti di essere raggiunti direttamente a casa da personale specializzato per eseguire nella comodità della propria abitazione esami radiologici del torace, della colonna cervicale, dorsale e lombosacrale, del bacino e dell'anca, delle articolazioni come spalla, gomito, polso, ginocchio e caviglia), ma anche degli arti superiori ed inferiori, mano e piede ed esame diretto dell'addome».