Scoperta choc: centinaia di denti umani trovati in strada a Montesacro

Scoperta choc stamattina a, nel quartiere di. Coloro che cercavano di gettare l’immondizia in un cassonetto zeppo di rifiuti e, quindi, non potevano fare altro che appoggiare i sacchetti in strada, hanno notato sparsi sul cemento decine e decine diumani. Una scoperta orribile che sottolinea l’ emergenza rifiuti della Capitale . Il ritrovamento si è avuto lungo viale Adriatico, all’altezza del civico 2B. Rapidamente la notizia dei denti umani trovati fra i rifiuti, ha iniziato a girare fra i residenti scandalizzati per il ritrovamento. ”C’è un limite a tutto”, dice un passante. ”Qui è stato ampiamente superato, addirittura i denti umani fra l’immondizia”, chiosa.Quindi, si apre un giallo sulla provenienza dei rifiuti umani. Non è ancora chiaro chi si occupi dell’indagine, se polizia o carabinieri ma potrebbe indagare anche la polizia municipale. I residenti pensano che possa trattarsi di rifiuti di qualche studio odontotecnico della zona. Poi, c’è anche l’ipotesi più allarmante ma almeno per ora molto tenue: qualcuno si sarebbe sbarazzato dei denti presi in qualche struttura ospedaliera.