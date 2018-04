Vicino al Quirinale spunta un murales: Berlusconi, Salvini e Di Maio come i "Bari" di Caravaggio. Subito rimosso

di Laura Larcan

I "Bari" di Caravaggio "trasfigurati" dalle consultazioni al Quirinale. Potere della street art. La famosa opera del pittore lombardo è stata riletta in chiave attuale, con i ritratti di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Luigi Di Maio al posto dei volti dei tre personaggi in costumi seicenteschi che giocano a carte, barando. Il quadro, con tanto di cornice, è comparso all'alba a due passi dal palazzo del Quirinale, e intorno alle ore 10 è stato rimosso dai carabinieri. Accanto all'opera, che ha subito attirato l'attenzione del pubblico, spiccava anche la firma "Sirante", con tanto di cartellino didascalico in stile museale

il titolo e la descrizione. Insomma, un lavoro di fino.



Location quanto mai strategica per il blitz dello street artist, visto che al Quirinale il presidente Mattarella è impegnato in questi giorni nel secondo giro di consultazioni in vista della formazione del nuovo governo. L'opera, corredata da una larga cornice dorata in polistirolo attaccata al muro è una "stampa grafica su carta" (tecnica precisata sullo stesso cartellino). Nella descrizione si legge: «Sirante prende spunto da una celebre opera del suo maestro. Il quadro rappresenta una truffa. Un anziano "ingenuo" sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica contiene un monito morale, una condanna del malcostume, in particolare delle strategie dei politici». La nuova installazione ricorda l'opera di street art con il bacio fra Salvini e Di Maio, a firma "Tvboy", apparsa nelle scorse settimane in via del Collegio Capranica a due passi da Montecitorio.

