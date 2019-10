Iron Man diventa "Iron Cat" e spunta il commento di Gwyneth Paltrow

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La foto diha interito il pianeta. L'attore che ha interpretato Iron Man nella serie "Avengers" ha pubblicato su Instagram il post in cui tiene in braccio uno splendido gatto "cuore a cuore". Tra i tantissimi commenti, spunta anche quello di Gwyneth Paltrow. L'attrice che ha interpretato il ruolo della sua fidanzata nel colossal, Pepper Potts: «Il tuo look è super carino, amo quel taglio di capelli!»