Rna Messaggero, il nuovo Eldorado di Big pharma. La scienziata francese: «Prima solo porte in faccia ora tutti mi cercano»

Rna Messaggero, dopo anni, si prende la sua rivincita. Finora confinato nel chiuso dei laboratori di ricerca, lontanissimo da ospedali e farmacie, nella primavera del 2020 era noto solo a una piccola comunità di ricercatori appassionati di biologia e convinti delle sue potenzialità. Spinta dal successo dei vaccini anti-Covid sviluppati dall'americana Moderna e dalla tedesca BioNTech, la tecnologia dell' mRNA, o "messaggero dell'acido ribonucleico", è ora diventata una star. Ma soprattutto il nuovo Eldoardo di Big pharma. Ricercatori, investitori e aziende farmaceutiche stanno infatti affollando questo mercato in forte espansione. Dunque la tecnologia alla base dei vaccini Moderna e Pfizer-BioNTech, ha toccato la sua fama con la pandemia, ma gli studi sull'Rna messaggero hanno origini molto più lontane.

«Per arrivare ai vaccini a Rna messaggero ci sono voluti 20 anni di ricerca finalizzati però a un altro importantissimo obiettivo, la lotta contro il cancro. Il sogno degli scienziati era ottenere un vaccino terapeutico contro il cancro che fino a oggi non ha avuto successo, ma ha prodotto questo risultato fondamentale nella lotta al coronavirus», ricorda Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, in un intervento sul sito della Fondazione. Una testimonianza della fama acquisita da questa tecnica arriva anche da Oltralpe. «Ora ci chiedono tutti di lavorare su questa tecnologia», riferisce Chantal Pichon, ricercatrice presso il centro di biofisica molecolare Cnrs di Orléans, citata da Le Monde. Per questa pioniera dell'Rna messaggero, che ha iniziato il suo lavoro in questo campo di ricerca nel 2005, in un momento «in cui pochi ci credevano», il cambiamento è radicale. «Quasi l'80% delle mie richieste di finanziamento all'epoca ha ricevuto un rifiuto. Ogni volta mi sono imbattuta in risposte del tipo: «È molto interessante, ma troppo ambiziosò. Ora non è più così», osserva.