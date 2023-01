Cena a scrocco, in 6 scappano senza pagare il conto. Il ristorante: «Abbiamo le vostre foto, furbacchioni»

A cena in 6 al ristorante, approfittano della coda in cassa e scappano senza pagare. È successo al ristorante pizzeria "Silvano", a Lonato del Garda (Brescia), non lontano dal confine veneto. L'episodio si è verificato la sera del 5 dicembre. Il locale ha denunciato il fatto: «Le foto in mano alle forze dell'ordine».

Cena a scrocco da "Silvano"

Le sei persone sono arrivate al locale intorno alle 21 di giovedì 5 dicembre e hanno trascorso la serata mangiando e bevendo in spensieratezza. Un tavolo normale, che ha però destato qualche sospetto al titolare, per alcune «richieste strane e pretese assurde, oltre a una maleducazione di fondo». Quando è arrivato il momento del conto, approfittando della fila in cassa, i sei avventori se la sono data a gambe. L'episodio è stato denunciato dai proprietari, che hanno poi mandato un messaggio ai sei clienti: «Caro amico, venire a cena in 6 persone prendendo in giro camerieri, cuochi e pizzaioli che sono a tua disposizione per servirti al meglio, non è corretto se poi te ne vai senza pagare il conto - hanno spiegato gli stessi titolari sui social -. Le tue foto sono in mano alle forze dell'ordine. È solo una questione di tempo, furbacchione».