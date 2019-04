Come scrivono i medici sulle ricette? La traduzione dello scarabocchio è virale

Saw this on Facebook and sent it to my brother, who is a pharmacist. pic.twitter.com/UDh5VXKddn — Red (@redgermz) April 23, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decriptare la scrittura geroglifica è stato un passo decisivo e unico per l'. Riuscire a capire cosa scrivono i medici sulle ricette rimane ancora un grande mistero per l'umanità.Ecco perché la foto postata su Twitter da "RedGermz" è diventata virale in pochi giorni. Il ragazzo, dopo essere stato dal medico, ha riguardato la prescrizione sul foglio. Un cerchio, una linea retta e una curva sul finale. Capire la medicina da prendere è un'impresa per chiunque. Ma non per il cugino farmacista del paziente filippino. A lui si è affidato RedGermz chiedendogli, su Facebook, di tradurre cosa aveva scritto il medico. "Paracetamol". Che, ovviamente, in italiano significa. Una traduzione che soltanto pochi eletti, come Calcutta , sono in grado di fare.