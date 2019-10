Elisabetta cerca un maggiordomo a Buckingham (ma la paga è sotto il minimo sindacale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi pensava che lavorare a Buckingham Palace fosse sinonimo dialto, o quantomeno di un buon compenso, dovrà ricredersi. La Regina Elisabetta sta cercando un nuovoma, stando a quanto riportato da Metro, gli zeri in busta paga sono tutto tranne che regali. Per un lavoro che impegnerebbe il neo assunto sette giorni su sette, lo stipendio previsto è dil'anno (circa). Cosa significa? Che per 45 ore di lavoro settimanali, l'aspirante maggiordomo di corte riceverebbe una busta paga mensile di 1733 sterline (2mila euro).Andando a fare ancora due calcoli, questo vuol dire che, all'ora, i soldi intascati sarebbero. Non così male, direte. Il problema, però, è che la paga minima stabilita dalle leggi britanniche è di, superata dal costo medio della vita che, a Londra , è dii. Perlomeno, avere un background specifico, non è richiesto. Vitto e alloggio inclusi e 33 giorni di ferie all'anno completano le caratteristiche della posizione aperta.