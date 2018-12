Regina Elisabetta, ecco cosa regala a Natale a royal family e staff

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e i regali di Natale ai membri della royal family e i dipendenti. È tempo di doni anche a Buckingham Palace e per Sua Maestà la lista è lunga. Marito, figli e nipoti (a cui dallo scorso anno si è aggiunta anche Meghan Markle) e tutti coloro che lavorano al suo servizio. Ma cosa regala Elisabetta ai parenti e allo staff?LEGGI ANCHECome riporta Reader’s Digest, ai dipendenti la regina regala ogni annoda spendere nella maggior parte dei negozi di Londra. La somma va in base all'anzianità di servizio. Non è tutto. Sua Maestà omaggerebbe i collaboratori anche con tre porzioni di pudding (il dolce tipico di Natale), accompagnate da unNei biglietti per i parenti la regina si firmerebbe, in quelli per gli amici Elisabeth, in quelli per i dipendenti Elizabeth R.Per quanto riguarda i regali tra parenti, la royal family fa riferimento a un'antica tradizione goliardica creata dalla Regina Vittoria e dal marito Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha,L'evento consiste nello scambarsiLo scorso anno Meghan avrebbe regalato a Harry il kit per costruire la fidanzata ideale e Kate a William un cappello con una chioma fluente rossa, per prenderlo in giro sul suo principio di calvizie. Insomma, humor inglese for Christmas.