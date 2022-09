Regina Elisabetta II, la profezia (di 450 anni fa) di Nostradamus: «La sovrana morirà nel 2022 all'età di 96 anni»

L’8 settembre del 2022 il mondo intero si è fermato. La regina Elisabetta II, per ben 70 anni sovrana del Regno Unito, è morta. Adesso il trono è passato nelle mani del figlio Carlo, re con il nome di Charles III, ma – in questo momento così drammatico – torna alla ribalta una poesia scritta oltre 450 anni fa Nostradamus. Nel testo Michel de Nostredame, questo il nome alla nascita del profeta, potrebbe aver predetto la morte della regina Elisabetta II.

Regina Elisabetta II, la morte nella profezia di Nostradamus

Il saggio che prevede il futuro, precedentemente lodato per aver annunciato il Grande Incendio di Londra, l'ascesa al potere di Hitler e le due guerre mondiali che hanno devastato l'Europa, ora sembra possa aver intuito anche la data della morte della monarca piu' longeva del Regno Unito. La sua ultima previsione è stata interpretata dall'autore Mario Reading, il cui recente libro - Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future - approfondisce le oscure visioni del filosofo.

Boom di vendite del libro

Nel libro, pubblicato per la prima volta nel 2006, Reading interpreta una delle quartine di Nostradamus come «La regina Elisabetta II morirà, circa nel '22, all'età di circa 96 anni». La profezia è stata pubblicata sui social media poco dopo la morte della regina e ha fatto il giro del web. E da quel momento le vendite del libro di Reading sono salite alle stelle dopo la morte della regina Elisabetta II avvenuta lo scorso 8 settembre. Nella settimana precedente la morte del monarca, il libro vendette solo cinque copie. Entro la fine della settimana terminata il 17 settembre, è salito a quasi 8.000 copie, secondo il Sunday Times.

Le previsioni dell'astrologo francese

C'erano anche suggerimenti che Nostradamus prevedeva la guerra in Ucraina attraverso i suoi vaghi suggerimenti che la Francia sarebbe stata attaccata da "Est". Diceva: «La testa blu farà male alla testa bianca in tale misura, poiché la Francia è buona per entrambi sarà sempre importo».

Ma l'esperto di Nostradamus Bobby Shailer ritiene che lo scrittore francese potrebbe riferirsi a una terza guerra mondiale che potrebbe aver luogo nei «prossimi anni». L'astrologo mistico francese ha scritto 6.338 profezie, incluso quando, dove e come il nostro mondo finirà drammaticamente. Molte delle sue previsioni sono state interpretate come accurate, come la seconda guerra mondiale, l'attacco terroristico dell'11 settembre alle Torri Gemelle, la rivoluzione francese e la bomba atomica.

Secondo i credenti, anche Nostradamus sembrava aver previsto l'inizio della pandemia di Covid del 2020. E l'oroscopo annuale afferma che oltre il 70% delle sue profezie si sono adempiute finora.