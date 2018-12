La regina Elisabetta cerca personale e gli stipendi sono da capogiro. Ecco come candidarsi

di Emiliana Costa

La regina Elisabetta pare stia per assumere nuovi dipendenti e le posizioni aperte sarebbero diverse. Alcune supportate da ottimi stipendi. Un sogno per coloro che hanno sempre sognato di lavorareEcco le mansioni richieste e i rispettivi salari.Come riporta il sito Qui Finanza, tra le figure di cui la regina avrebbe bisogno e per le quali è possibile, ci sono quelle di lavapiatti, stalliere, assistente giardiniere, segretario personale della regina e maggiordomo.Lo stipendio più elevato è quello dela. Christopher Geidt, che ha ricoperto la carica nel decennio compreso tra il 2007 e il 2017, avrebbe guadagnato circaOttima anche la posizione diconPiù moderati gli altri stipendi: 31 mila euro annui per l'operatore telefonico, 27mila euro per lo stalliere, 24mila euro per l'assistente giardiniere, 23mila euro per il lavapiatti, 16mila euro per l'assistente maggiordomo e 9 euro all'ora per gli addetti alle pulizie. Pronti a candidarvi? Buckingham Palace aspetta.