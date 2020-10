Matrimonio da record in Francia: un medico di 102 anni sposa ex insegnante di 82

L'amore non ha età. Lo avranno pensato anche Clément e Josiane, che nel piccolo villaggio di Espezel, un paesino francese di poco più di 200 abitanti al confine con la Spagna, hanno deciso di sposarsi. Lo hanno fatto senza considerare la loro età visto che lui è un centenario e a lei le mancano 18 anni per esserlo. Clément Siffre è stato un medico di base e ha 102 anni. Josiane Rouzaud, invece, è molto più giovane di lui: lei, ex insegnante, ne ha 82.

La coppia, secondo quanto si legge sull'edizione online del quotidiano La Depeche, ha scelto di sposarsi con un rito civile, alla presenza del sindaco François Lacroix. Per Clément si tratta delle sue seconde nozze. Clément è nato nel 1919 e durante la seconda guerra mondiale ha studiato medicina generale e psichiatria. Nel 1985 era andato in pensione: una vita molto vissuta, la sua. Ha avuto, infatti, anche una profonda attività politica nel suo paese: è stato, infatti, sindaco di Espezel dal 1953 al 1971 e poi dal 1977 al 1989.

Ultimo aggiornamento: 18:03

