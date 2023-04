Incoronazione re Carlo: Tom Cruise, Winnie the Pooh e Nicole Scherzinger al concerto esclusivo. Ecco tutti gli invitati

L'incoronazione di re Carlo III è destinata a essere un'occasione memorabile, se non altro per l'eclettica formazione che si esibirà in un concerto organizzato in onore del nuovo monarca. Le ultime star che sembrano confermate per il party esclusivo, che si svolgerà nel parco del castello di Windsor il giorno dopo la storica cerimonia, sono l'attore di "Top Gun" Tom Cruise , la frontwoman delle Pussycat Dolls Nicole Scherzinger e il piccolo orsetto Winnie the Pooh.

I precedenti

Non sarà il primo contatto del trio con i reali, con tutti e tre che hanno partecipato a precedenti eventi. Cruise è stato ospite al funerale della principessa Diana nel 1997, Pooh è stato invitato a una festa in giardino per bambini a Buckingham Palace per l'80° anniversario della regina Elisabetta II nel 2006 e Scherzinger ha preso parte a un corteo in onore del giubileo di platino della regina l'anno scorso. Per l'incoronazione, che onorerà l'ascensione al trono di Carlo dopo la morte di sua madre, Cruise e Pooh appariranno accanto alla star di "Dynasty" Joan Collins, al cantante Tom Jones, all'avventuriero Bear Grylls e al ballerino Oti Mabuse in una serie di VT preregistrati in cui riveleranno "fatti poco noti sul re".

Gli invitati

Confermati per il concerto ci sono Paloma Faith, Tiwa Savage, Steve Winwood, Olly Murs e il DJ del club Pete Tong, che suonerà i suoi classici di Ibiza. Il concerto vedrà anche la partecipazione del pianista di fama mondiale Lang Lang e della recente vincitrice di "The Piano" Lucy. Anche la star di Bollywood Sonam Kapoor apparirà sul palco. Si uniranno ad artisti come Katy Perry e Lionel Richie, che sono stati annunciati all'inizio di questo mese. «Sono incredibilmente onorata di far parte di un evento così storico», ha dichiarato Scherzinger. Il Regno Unito è la mia casa lontano da casa ormai da molti anni, quindi questo significa molto per me prestare la mia voce attraverso il dono della canzone. Il pezzo che canterò è una canzone così potente e commovente. E condividere il palco con Lang Lang sarà un sogno che si avvera; una performance irripetibile». Kate Phillips, direttrice di Unscripted della BBC, ha dichiarato: «Sono lieta che ancora più nomi di livello mondiale si siano uniti alla line-up per il concerto dell'incoronazione, trasmesso in diretta dalla BBC. Sullo sfondo mozzafiato del Castello di Windsor, sarà una serata piena di momenti memorabili, che le Loro Maestà e tutti nel Regno Unito potranno godersi!»

Il concerto

Ma tra i primi ospiti certi del Coronation Concert ci sarà anche un italiano, dalla carriera ovviamente internazionale: si tratta di Andrea Bocelli. Il tenore, la cui fondazione Andrea Bocelli Foundation sostiene una borsa di studio presso il Royal College of Music di Londra, si esibirà in un duetto con sir Bryn Terfel, basso-baritono di origini gallesi: “Ho avuto il grande onore di cantare per sua maestà la regina Elisabetta in diverse occasioni. Ora sarà un grande onore cantare anche per l'incoronazione di re Carlo III”. Tra gli altri performer finora annunciati ci sono anche la cantautrice Freya Ridings e il compositore soul Alexis Ffrench.

La pietra del destino

L'antica 'pietra del destinò (Stone of destiny) è stata trasferita dal Castello di Edimburgo per la prima volta in più di 25 anni per venir trasportata a Londra: avrà un ruolo centrale nella solenne incoronazione. Nel castello si è tenuta una speciale cerimonia alla quale ha preso parte anche il nuovo 'first minister' Humza Yousaf, in qualità di Custode del Gran Sigillo di Scozia, per salutare la partenza di quella che è anche chiamata 'Stone of Sconè e costituisce un grande motivo di orgoglio per la nazione più a nord del Regno. È previsto un viaggio sotto scorta per arrivare a destinazione nella capitale ed essere poi deposta sotto la Coronation Chair, la sedia dell' incoronazione detta anche di sant'Edoardo. La pietra del destino, antico simbolo della monarchia scozzese, ha una storia plurisecolare: il masso a forma di parallelepipedo, pesante circa 200 chili, fu conquistato nel 1296 da re Edoardo I d'Inghilterra durante una delle tante guerre a nord del confine e portato a Londra dove è rimasta nell'abbazia di Westminster per sette secoli ricoprendo sempre la stessa funzione nelle cerimonie di incoronazione. A quel 'furtò si è rimediato solo nel 1996 con la restituzione agli scozzesi ma con l'accordo di riportarla temporaneamente nella capitale in occasione della intronizzazione di un nuovo sovrano. La pietra tornerà al Castello di Edimburgo nelle settimane successive alla cerimonia all'abbazia di Westminster.

I sondaggi

La monarchia britannica resiste ma perde popolarità fra i più giovani secondo un sondaggio realizzato da YouGov per il programma Panorama della Bbc in vista dell'incoronazione. Dai risultati emerge un ampio sostegno in favore della corona, con il 58% che vuole continuare ad avere un sovrano e non cambiarlo con un capo di Stato eletto in una repubblica, preferito invece dal 26% degli intervistati, mentre il 16% non si pronuncia. Ma ci sono importanti cambiamenti di atteggiamento in atto, come sottolinea l'emittente pubblica del Regno Unito, con alcune chiare sfide per Carlo III all'inizio del suo regno sul futuro dei Windsor. La differenza di popolarità a seconda delle fasce di età è evidente: mentre il 78% degli over 65 sostiene la monarchia, solo il 32% degli intervistati tra i 18 e i 24 anni la pensa allo stesso modo. Il 38% preferirebbe un capo di stato eletto, mentre il 30% non si pronuncia. La vera minaccia per re Carlo è però rappresentata più dalla crescente indifferenza nei confronti della famiglia reale rispetto a una effettiva minaccia antimonarchica. Non solo, il sovrano viene considerato poco empatico nei confronti dei sudditi dal 45% degli intervistati contro il 36% che la pensa in modo opposto.

Caccia ai cimeli

Iniziata anche la corsa per accaparrarsi i cimeli dell'evento. Il Centre for retail research britannico stima che l' incoronazione del sovrano, che avverrà il 6 maggio, aumenterà infatti la spesa dei consumatori di 1,4 milioni di sterline (circa 1,6 milioni di euro), con tantissimi inglesi e turisti che visiteranno la capitale Londra e che acquisteranno i cimeli reali. I negozi di souvenir stanno iniziando a vendere, soprattutto online, moltissimi oggetti. Venerdì scorso, i negozi ufficiali della Royal Collection avevano pubblicato online la loro collezione dedicata all' incoronazione, ma già due giorni fa alcuni articoli erano sold out. Tuttavia, altri cimeli come i piatti da dessert, i bicchieri di cristallo e le calze rimangono disponibili. Tra gli oggetti più costosi che sono stati venduti c'è una scatola in edizione limitata realizzata con ceramica Moorcroft, acquistata al prezzo di 1.475 sterline (circa 1.680 euro). Sui siti di rivendita online, come ad esempio eBay, gli utenti approfittano di questa «mania» di accaparrarsi i cimeli reali per vendere gli articoli al doppio del prezzo al dettaglio.