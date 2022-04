Maci, la ragazza con le gambe più lunghe del mondo su OnlyFans: «Anche l'altezza può essere sexy»

Una ragazza da record Guinness, influncer da due milioni di followers su Tik Tok e ora anche modella su OnlyFans. È la storia di Maci Currin, 19enne del Texas che ha battuto due Guinness World Records per la sua alta statura e ora è sbarcata sul celebre sito OnlyFans.

Nel 2021 la ragazza ha vinto il titolo di Guinness World Record per le sue gambe, che misurano circa 1 metro e 21 centimetri ed è stata ufficialmente riconosciuta come la "ragazza con le gambe più lunghe del mondo".

APPROFONDIMENTI LA BATTUTA Chiara Ferragni su OnlyFans? La provocazione di Fedez:... STATI UNITI Modella di Onlyfans pugnala a morte il fidanzato in Florida, poi... CAROL Carol Maltesi, uccisa perché si voleva trasferire: per il gip... MILANO Omicidio di Carol Maltesi, le amiche: «Da commessa ad attrice... IL GIALLO Charlotte Angie, la star del porno uccisa e fatta a pezzi. Confessa... PERSONE Ashley Harkleroad, dal tennis ai video hot su Onlyfans: la parabola...

Dopo il riconoscimento Currin è siventata un'influencer: durante la pandemia due anni fa ha aprerto un canale su Tik Tok seguito da ben 2 milioni di followers e ora ha deciso di iscriversi anche ad OnlyFans, dove però ha già detto agli abbonati che pagano 35 dollari al mese per i suoi contenuti che «la nudità non è promessa». Sulla sua iscrizione al sito di foto per adulti, Currin spiega che si tratta di una sfida: "Voglio solo dimostrare che le ragazze alte come me possono essere convenzionalmente attraenti come chiunque altro", ha detto al Sun.

Chi è Maci Currin, la ragazza con le gambe più lunghe del mondo

Nata a Cedar Park, in Texas, Maci Currin ha ottenuto il Guinness World Records per le gambe femminili più lunghe e le gambe più lunghe in un adolescente. La sua gamba destra misura 1 metro e 35 cm e la sua gamba sinistra leggermente più corta arriva a 1 metro e 34.

Currin è disoccupata, ma spera di diventare una modella e influencer a tempo pieno. Ha anche deciso di rimanere single per scelta, anche se non sono mancati ragazzi che le hanno provato a conquistarla: «Ci sono molte persone a cui piacciono le ragazze alte, uscire con qualcuno non è difficile», ha detto. «Al momento però ho scelto di non uscire con nessuno».

Sui social aiuta le persone ad accettare il proprio corpo

La ragazza ha spiegato che il suo account TikTok è iniziato per gioco, ma una volta diventata virale, ha deciso di usare questa energia per diffondere vibrazioni positive. «Voglio solo che le persone si accettino per quello che sono e abbraccino la loro unicità», ha detto. «Sui social, ho imparato l'amore per me stessa, ad accettarmi. Volevo dimostrare che essere alta non è così male come la gente dice che sia».

L'influencer ha ammesso che i vantaggi di essere alti sono "limitati". Grazie alla sua altezza ha avuto un vantaggio notevole in sport come il basket e la pallavolo, ma da bambina è stata vittima di bullismo a causa della sua diversità. Ora spera di poter fare la differenza con i suoi video su TikTok: molte persone la contattano su consigli su come accettare il proprio corpo. Un esempio? Recentemente la mamma di una bambina di 5 anni molto alta ha inviato a Currin un'immagine disegnata dalla bimba che mostra entrambe (la figlia e la ragazza) altissime, tenendosi per mano.