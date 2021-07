Psoriasi, sport e dieta per combatterla: parte a Napoli il progetto di prevenzione «Pso wellness»

Attività fisica regolare e dieta alimentare sono alleati preziosi contro la psoriasi. Questo è al centro di «Pso wellness», un progetto di prevenzione e informazione promosso e realizzato da Gabriella Fabbrocini, direttore della Dermatologia dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, insieme all'Associazione psoriasici italiani Apiafco, presieduta da Valeria Corazza. Con il patrocinio del Comune di Napoli e il contributo di Guido Iaccarino, ordinario di Medicina dello Sport alla Federico II, il progetto si propone di dimostrare l'efficacia nel trattamento delle patologie infiammatorie croniche della cute, strettamente legate a disordini del metabolismo glucidico come la psoriasi, di corretti stili di vita e, in particolare, i benefici dell'attività fisica e di un'alimentazione corretta, che segua le linee della dieta mediterranea.

Per Valeria Corazza, «la gestione dei pazienti psoriasici richiede un approccio multidisciplinare e cure sempre più personalizzate, finalizzate non solo a lenire le manifestazioni cutanee ma anche a garantire una qualità della vita tale da ridurre le situazioni di stress che incidono notevolmente nel quadro complesso e multifattoriale nel quale si inserisce la malattia». Recenti studi clinici indicano che la psoriasi è una malattia infiammatoria sistemica. «Come emerso da specifiche analisi di metabolomica effettuate nel Laboratorio ad elevata specializzazione dell'Unità operativa clinica di Dermatologia della Federico II, il tessuto adiposo mostra di avere un ruolo decisivo nel peggioramento delle condizioni generali del paziente psorisiaco - spiega Fabbrocini - La nostra attenzione si è concentrata in particolare su alcune molecole prodotte dal grasso viscerale e sottocutaneo, le adipochine, che interagiscono con le citochine originate dalle placche psoriasiche. L'esercizio fisico, quindi, oltre ad avere plurimi effetti benefici sulla salute metabolica e mentale, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella gestione della psoriasi come anche contro l'insorgere o il peggiorare di molteplici disordini infiammatori cronici». Il progetto durerà 4 mesi, fino a ottobre 2021, coinvolgendo 50 pazienti psoriasici tra i 18 e i 35 anni.