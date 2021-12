«Mamma, vuoi sposare mio papà?»: la proposta di matrimonio (commovente) sulla tutina del neonato

Nascita e proposta di matrimonio: esplosione di emozioni. Per la neo mamma di Taranto doppia commozione sul letto dell'ospedale San Pio di Castellaneta (Taranto), dove ha dato alla luce il figlio e dopo pochi istanti ha ricevuto l'anello dal compagno. il video, diventato virale è stato pubblicato sulla pagina Facebook "Nascere a Castellaneta", sito di informazioni per aspiranti mamme o neomamme gestito da alcuni operatori del reparto. Il neo papà ha sorpreso la sua compagna scrivendo sul body del piccolo la proposta: «Mamma, vuoi sposare il mio papà?». Tra commozione e lacrime di gioia, la donna ha segnato una croce sul sì e di lì il classico cofanetto con l'anello.

Tra gli applausi del personale del reparto di ginecologia dell'ospedale San Pio di Castellaneta (Taranto), i due si sono scambiati abbracci e baci per suggellare il momento. Nel filmato si vede il papà che indossa il camice ospedaliero e spinge il carrellino nel quale si trova il neonato nella stanza dove è ricoverata la compagna. Gli infermieri dicono: «Prendilo in braccio». La donna solleva la copertina e vede sulla tutina del neonato la scritta con la proposta di nozze, sotto la quale ci sono due cuoricini: uno con un sì e l'altro con un no.

Il neo papà le porge un pennarello col quale la compagna segna una croce sul sì. «Ah, ok» risponde il compagno, che l'abbraccia e le consegna l'anello.