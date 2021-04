Food, prosegue la campagna per i prodotti Dop, Igp e Doc dell'Alto Adige

Con il 2021 prosegue la campagna europea 'Europa, dove la qualità è di casa' delle quattro denominazioni più note dell'Alto Adige. Formaggio Stelvio Dop, Vini Alto Adige Doc, Mela Alto Adige Igp e Speck Alto Adige Igp i protagonisti. L'obiettivo è valorizzare i marchi europei che garantiscono l'origine e la qualità dei prodotti agroalimentari. I marchi di qualità dell'Unione europea forniscono, infatti, ai consumatori uno strumento per orientarsi tra i prodotti alimentari e identificarne origine, qualità e sicurezza.

Accompagnata dal messaggio 'Sapori autentici e garantiti dall'origine', dal 2018 al 2021 la campagna ha lo scopo di sensibilizzare, attraverso i 4 prodotti dell'Alto Adige gli esperti operanti nei settori del commercio e della gastronomia oltre che i consumatori, sulle garanzie fornite dai marchi di qualità europei e sul valore aggiunto che rappresentano per consumatori e produttori. I promotori della campagna sono il Consorzio Mela Alto Adige Igp, il Consorzio Formaggio Stelvio Dop, il Consorzio Tutela Speck Alto Adige Igp e il Consorzio Vini Alto Adige Doc.

Il programma, co-finanziato dall'Unione europea, prevede iniziative sul mercato interno italiano e nei mercati di esportazione rappresentati da Germania, Paesi Bassi e Svezia. Cuore della campagna sono state e saranno per questo ultimo anno le attività di informazione e degustazione dei quattro prodotti. Durante i tre anni sono, infatti, in programma più di 540 giorni dedicati alla degustazione dei quattro prodotti, oltre che seminari e attività di informazione al fine di permettere anche ai consumatori finali di provare il gusto unico che contraddistingue i prodotti controllati all'origine e conoscere in prima persona i benefici dei marchi europei sinonimo di qualità, sicurezza, tracciabilità, provenienza originale del prodotto e tipicità.

Tra i protagonisti della campagna il Formaggio Stelvio Dop che ha ricevuto nel 2007, unico formaggio dell'Alto Adige, il marchio europeo. Il marchio garantisce qualità nel rispetto della tradizione e delle origini storiche e geografiche: la produzione dello Stelvio Dop è documentata sin dal 1914. Si tratta di un formaggio tipico della regione, stagionato per almeno 60 giorni. Per ottenerlo viene lavorato latte vaccino fresco proveniente da masi alpini, la maggior parte dei quali è situata a oltre 1.000 metri di altitudine. Affinché il formaggio possa recare il marchio Dop, oltre alla ricetta tradizionale devono essere rispettate anche altre norme. Il latte utilizzato deve presentare determinate caratteristiche e gli allevatori devono attenersi a regole ben precise per l' alimentazione degli animali. Attualmente lo Stelvio viene prodotto nello stabilimento di Brunico e dalla Latteria Burgusio.