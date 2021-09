Prevenzione emicrania, il 7 settembre evento a Roma: al Rettorato della Sapienza. Anche in streaming, alle ore 15.00

L'emicrania rappresenta una delle malattie non comunicabili a maggior impatto sulla vita personale, lavorativa, sociale ed economica e colpisce oltre 9 milioni di Italiani. L'introduzione delle recenti nuove terapie con gli anticorpi monoclonali diretti contro il Calcitonin-Gene-Related-Peptide, molecola il cui rilascio in eccesso provoca ripetuti attacchi dolorosi, ha di fatto rivoluzionato la qualità di vita di questi pazienti. L'accesso alle cure si sta progressivamente uniformando in tutto il territorio nazionale. Per fare il punto sul controllo sanitario di questa malattia si terrà martedì 7 settembre 2021 alle ore 15:00, a Roma, presso l'Aula Multimediale del Palazzo del Rettorato della Università Sapienza, il Forum Cefalea «Prevenzione Emicrania: Dove Siamo».

Emicrania, come combatterla. La dieta giusta per sconfiggere il mal di testa: ecco i cibi migliori

Parteciperanno all'evento organizzato da Paolo Martelletti, professore di Medicina Interna della Sapienza, alcuni tra i maggiori esperti italiani di questa patologia, Maria Adele Giamberardino (Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara), Francesco Pierelli (Sapienza Università di Roma), Simona Sacco Università de L'Aquila), Matilde Leonardi (Istituto neurologico nazionale Carlo Besta di Milano), Cristiano Maria De Marco (Ospedale Universitario Sant'Andrea, Roma). L'incontro sarà moderato dalla giornalista RAI Manuela Lucchini. L'accesso al Forum è libero senza restrizioni. Il link per accedere all'evento è https://uniroma1.zoom.us/j/89058608223. Questo è il primo dei due appuntamenti organizzati sulla tematica. Il secondo è per il 28 settembre "Trattamento acuto dell'emicrania: dove andiamo", sempre alle 15 alla Sapienza.