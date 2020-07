Barista rifiuta di servire donna senza mascherina: riceve 100mila dollari di «premio» ma lei ora ne vuole la metà

Woman wants half of $100K donated to Starbucks barista https://t.co/8UXQmLzchP — 10News (@10News) July 15, 2020

Ultimo aggiornamento: 19 Luglio, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la donna che ha raccontato sui social che un giovane barista si era negato di servirla perché non indossava la mascherina all'interno di uno Starbucks, pretende la metà degli oltreche il lavoratore ha ricevuto per il suosecondo quanto informa la catena ABC.Il 22 giugno, il barista Lenin Gutierrez, è stato additato tramite un post della donna pubblicato su Facebook per essersi rifiutato di servirla perché non indossava la maschera, come indicato dalle norme sanitarie dello stabilimento in cui lavora.A seguito di questo episodio, è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe chiamata «Tips for Lenin», alla quale hanno partecipato oltrefino a oggi.Da parte sua, Gilles afferma di aver contattato un gruppo di avvocati per cercare di ottenere la metà del denaro raccolto, sostenendo di, poiché se non indossava la mascherina era perché le sue condizioni di salute glielo impedivano.«È stata una discriminazione e tutti permettono e premiano quel comportamento», ha riferito Gilles ai media americani. «», ha aggiunto la donna.Poiché le spese degli avvocati consultati da Guilles sono elevate, la donna ha iniziato una raccolta fondi attraverso la stessa piattaforma virtuale per coprire le spese legali della causa.