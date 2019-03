Confessa al futuro marito di amare la damigella: lui accetta e in chiesa si presentano in tre

di Alix Amer

L’va oltre tutto. Una giovane sposa ha camminato lungo il corridoio per arrivare all’altare con entrambi i suoi partner. Quandoha sposato il suo amore d’infanzia, la sua ragazza era felice di fargli da damigella d’onore. E ora, il trio vive unapoliamorosa dove tutti vanno d’amore e d’accordo. In un’intervista esclusiva con il, la donna, americana, ha rivelato tutto sulla sua vita. Karalyn, 22 anni, da adolescente si rese conto che era attratta non solo dai ragazzi: «Quando avevo 17 anni ho soffocato la mia personalità, i miei genitori vedevano la cosa in modo negativo. Anche se oggi tutto è cambiato, anche il loro pensiero».E così, come tutti i ragazzi della sua età, ha iniziato a vivere le sue esperienze. Fino a quando ha incontrato il suo ragazzo Justin (oggi suo marito). «Solo dopo aver parlato con lui e tirato fuori tutto quello che avevo dentro mi sono sentita sollevata. Ha capito, e non mi ha giudicato. Gli ho raccontato cosa provavo per, una ragazza che avevo conosciuto su internet, e alla fine abbiamo capito che volevamo stare insieme. E ha funzionato». Eppure Karalyn non aveva mai incontrato Lana, che viveva in Irlanda.La relazione tra le due ragazze era andata avanti per mesi solo on-line. Si sono viste di persona (per la prima volta) il giorno del matrimonio di Karalyn e Justin. «É venuta al nostro matrimonio e ha fatto la damigella. Era la prima volta che ci incontravamo nella vita reale. È stato un giorno perfetto, tutto è andato come volevamo. Le emozioni e i sentimenti non erano cambiati». Con il passare del tempo è successo qualcosa di più: tutti hanno iniziato ad avere sentimenti reciproci. Amici e famiglie dei tre ragazzi non hanno ostacolato questa relazione «e sono felici per noi». «All’inizio è stato tutto strano - ha raccontato Karalyn - non ero a mio agio, ci ho messo un po’ per spiegarlo ai miei genitori, ma ho avuto reazioni favorevoli, soprattutto da mia madre. Anche perché sia la mia famiglia che quella di Justin amano Lana. Vedono quanto siamo felici tutti e tre». Karalyn spera che raccontare la sua storia aprirà gli occhi di altre persone al mondo.