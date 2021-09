Pisa, torna la Notte dei Ricercatori: Il 24 settembre l'appuntamento

Dalla tecnologia ai fenomini naturali, la scienza scende tra le strade. Torna nelle piazze e nelle strade di Pisa l'edizione 2021 della "Bright-Night", la Notte dei Ricercatori che si svolge in tutta la Toscana venerdì prossimo con il sostegno della Regione attraverso il progetto GiovaniSì. In città il programma prevede 25 stand della ricerca allestiti nel cuore del centro storico e 14 aperitivi nei caffè e nelle librerie del centro cittadino con eventi dedicati anche ai bambini nel rispetto delle regole anti-Covid. Protagonisti saranno i ricercatori degli enti pisani che daranno vita a una manifestazione corale tra divulgazione scientifica e divertimento: Università di Pisa, Normale, Scuola Superiore Sant'Anna, Cnr, Infn, Ingv, Ego-Virgo e Scuola Imt Alti Studi di Lucca. Sul palco di piazza XX settembre, sotto il Comune, si alterneranno dibattiti e momenti di intrattenimento culturale, con ospiti i ricercatori di tutti gli enti pisani e performance teatrali e musicali. Modera la giornalista Silvia Bencivelli.

Agli stand sarà possibile interagire con i robot, fare esperimenti scientifici, scoprire come funzionano i vulcani, toccare con mano le piante dell'Orto botanico, approfondire tematiche mediche. Durante gli aperitivi i ricercatori parleranno di pianeti e missioni spaziali, di nuove tecnologie per i beni culturali, di bioplastiche che non inquinano il pianeta, della realtà virtuale usata nei videogiochi e non solo. Saranno inoltre aperti i luoghi della ricerca, laboratori, biblioteche, dipartimenti, musei e strutture varie, dove le persone potranno toccare con mano il lavoro dei ricercatori e partecipare a eventi divulgativi e dimostrazioni coinvolgenti. Si potranno poi seguire in streaming numerosi seminari, webinar e talk organizzati a distanza. A Cascina l'interferometro Ego-Virgo apre le sue porte al pubblico, offrendo conferenze, momenti divulgativi e una visita al sito.