Pisa, torna il punto di primo soccorso sul litorale: attivo nei weekend dalle 11 alle 19

Torna attivo anche questa estate il punto di primo soccorso infermieristico del litorale pisano. Sarà ospitato nei locali della Pubblica Assistenza a Marina di Pisa che, insieme al gruppo di Pisa del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, metterà a disposizione infermieri e medici volontari. Il servizio sarà attivo il sabato e le domenica, dalle ore 11 alle 19, a partire da oggi e fino al 30 agosto, eccezion fatta per la settimana di Ferragosto durante la quale sarà in funzione tutti i giorni. Un'iniziativa possibile grazie ad una rete di soggetti che ha scommesso su questo servizio: dal Comune di Pisa alla Società della Salute della Zona Pisana, dal sindacato italiano balneari di Confcommercio Pisa, alla cooperativa sociale Paim e farmacia Benini oltre ad a un nutrito gruppo di sponsor.

Riaperto il punto di primo intervento per i turisti di Pineta e Riviera

«Torna un servizio necessario per tutto il nostro litorale come dimostrano anche i numeri delle ultime due estati - spiega Gianna Gambaccini, presidente della Società della Salute Zona Pisana -, 371 prestazioni e 360 pazienti curati nel 2019 e 98 nel 2020, nonostante una stagione turistica iniziata in forte ritardo e condizionata dalla pandemia. Grazie a tutte le realtà che, lavorando in rete, da tre anni a questa parte hanno consentito di dotare Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone di un punto di primo soccorso fondamentale per tutti: turisti, frequentatori e residenti». «Il punto di primo soccorso infermieristico è un servizio di fondamentale importanza che, proprio per questo, qualifica ulteriormente anche l'offerta turistica del nostro mare - ha aggiunto Paolo Pesciatini, assessore del Comune di Pisa con delega a Turismo e litorale -. La possibilità di ricevere cure per piccole emergenze, invece di doversi recare al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello, è senz'altro un valore aggiunto in termini di tutela della salute di ciò che le località balneari pisane sono in grado di offrire ai villeggianti». «Ancora una volta, per il terzo anno consecutivo - aggiunge Aldo Cavalli, presidente della Palp - faremo la nostra parte per assicurare, nei mesi estivi, un servizio che ha ottenuto un notevolissimo gradimento da parte dei villeggianti ma anche la rete, di anno in anno sempre più estesa, di soggetti che ha deciso di sostenerlo».