Food, in Italia arriva Phenix, l'app anti-spreco

Si chiama Phenix e ha come obiettivo quello di ridurre lo spreco alimentare. Si tratta di una startup Tech For Good che arriva in Italia In occasione della Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari. Il servizio sarà inizialmente disponibile nella città di Milano.

Nata in Francia nel 2014 come startup per facilitare la donazione degli alimenti in scadenza da parte di supermercati e industria alle associazioni caritatevoli, Phenix offre oggi soluzioni a tutto tondo sia per il mondo B2B sia per quello B2C: non solo un'app che conta 2.5 milioni di utenti attivi in Europa, ma anche uno strumento dedicato alle promozioni intelligenti in negozio che tengono conto dello storico delle vendite e del controllo sistematico delle date di scadenza per evitare lo spreco alimentare dei prodotti rimasti invenduti - dagli scaffali della grande distribuzione, alle piccole botteghe sotto casa. Con 150 milioni di pasti salvati in tutta Europa, Phenix rappresenta quindi il punto d'incontro tra chi produce troppo e chi invece desidera salvare gli invenduti della giornata e fare un gesto per l'ambiente: ogni box salvata dallo spreco equivale a 2,5kg di CO2 evitate.