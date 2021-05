Pfizer, richiamo del vaccino dopo 11 settimane aumenta gli anticorpi. Lo studio inglese

Un numero di anticorpi contro il Covid tre volte superiore rispetto al normale. È questo il risultato di uno studio condotto dell'Università di Birmingham tra le persone che hanno aspettato il richiamo di Pfizer per 3 settimane e quelle a cui invece è stato iniettato 11-12 settimane dopo. La ricerca «ha mostrato mostrato come il picco di anticorpi risulti fortemente incrementato nelle persone anziane in caso di rinvio del richiamo a 11-12 settimane», ha detto al Guardian una delle responsabili dello studio, Helen Perry.

Il precedente - Una ricerca era stata già condotta dall'Università di Oxford a febbraio e aveva già certificato un generale raddoppio degli anticorpi con il rinvio dei richiami vaccinali. Ma quella pubblicata ora dall'ateneo di Birmingham è la prima a basarsi su una vasta comparazione di casi reali tra chi ha ricevuto la seconda dose dopo l'intervallo standard e chi dopo l'intervallo prolungato: apparentemente a netto vantaggio del secondo gruppo.