Pesce a Natale, impennata dei prezzi (+25%) e consumo in aumento

Il pesce non può mancare nelle tavole per il menu di Vigilia, malgrado i rincari (+25% in media rispetto all'anno scorso) che hanno colpito tutto il settore ittico, che riesce a fatica a soddisfare la domanda degli italiani in forte ascesa rispetto al Natale passato.

Secondo Cia-Agricoltori Italiani, a incidere sul prezzo anche gli aumenti delle materie prime che colpiscono tutta la filiera, da trasporti e logistica fino al packaging e alle cassette di imballaggio per il pesce.

Sulle tavole di 8 italiani su 10 la sera del 24 sarà, dunque - nonostante i prezzi - un tripudio di pesci di mare e di acqua dolce, pescati o allevati, con ricette locali all'insegna della tradizione. Per Cia, la scelta di prodotto ittico locale rappresenta sempre la migliore strategia per il consumatore. Il pescato a "filiera corta" subisce, infatti, in misura minore il rincaro dei costi energetici e offre garanzia di maggiore qualità, col rispetto di elevati standard di sicurezza e tutela ambientale. Per circa 17 milioni di famiglie la scelta del menù di pesce sarà orientata alle ricette della tradizione, che variano sensibilmente da Nord a Sud Italia. Capisaldi del consumo ittico nel cenone del Sud sono il polpo e il capitone. Se il primo si trova, attualmente, sui banchi a 20 euro al Kg, il secondo si attesta sui 25-30 euro, con una maggiorazione del prezzo dovuta anche al maltempo, che ne ha ridotto sensibilmente la cattura (dati: PescAgri, Associazione Pescatori Italiani di Cia).

