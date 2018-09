Perde 13mila euro a Napoli, il ristoratore li trova e li restituisce

di Cristina Cennamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi scusi, ho perso un borsello da lei con dentro 500 euro, per caso l'ha trovato?».È iniziata così la conversazione via chat tra Enrico Schettino, titolare dei ristoranti Giappo, ed una turista americana che aveva dimenticato appunto nel Giappo di Capodichino una borsetta.E quel che ne è conseguito, certo, rimarrà nella storia dei lost and found dell'aeroporto napoletano.Dispiaciuta dell'accaduto, infatti, la signora si è messa a cercare su web ed ha quindi rintracciato appunto il titolare del locale in cui ricordava di essersi distratta: «Ti prego leggi il mio messaggio privato», esordisce la donna su Instagram, per poi passare a spiegare aveva perso 500 euro nel ristorante.«Chiamo al ristorante e mi dicono che non hanno trovato 500 euro. Lei continua a supplicarmi, mi invia messaggi e foto piangendo - spiega il titolare di Giappo - A quel punto le chiedo esattamente quanti fossero. Mi dice che ha perso 6000 euro e 5000 dollari....in un portafogli della Disney! A quel punto corro di persona al Giappo, metto sottosopra il ristorante e trovo un sacchetto della Disney con Ariel disegnato, e dentro un pacco di soldi! Vado in Polizia, consegno tutto senza contarli neanche e alla fine erano più di quello che lei aveva detto: 6900 dollari e 6000 euro!»La fortunata turista, manco a dirlo, già oggi prenderà il primo volo per tornare a Napoli la città che le ha restituito quasi 13mila euro.