Pensava di avere lo stomaco gonfio ma erano due tumori: «Non potrò più avere figli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensava di avere la sindrome dell'intestino irritabile, una ragazza inglese di 25 anni. Accusava strani gonfiori allo stomaco e dolori addominali; non avrebbe mai immaginato una così terribile diagnosi: Sarah aveva due grossi tumori nella zona ovarica, unche si presenta in donne sopra i 50 anni.Uno deiera “grosso come una palla da rugby”, uno pesava 4,5 kg, l’altro di 1.8 kg. Originaria di, si è sottoposta a esami medici e poi a un intervento chirurgico per asportare i tumori, l'utero e le ovaia. L'isterectomia completa le impedirà per sempre di avere dei figli.«Avevo lo stomaco perennemente gonfio, sembrava come se fossi incinta, e sapevo che non era normale», sono le parole riportate dal Mirror . «Mi ero preparata per le cattive notizie. Ma ciò non toglie il fatto che sono rimasta assolutamente devastata. Una parte di me si è sbriciolata dentro. Era una cosa davvero seria e sapevo che avrebbe influenzato il mio futuro. Mi è stato chiesto se volevo un'isterectomia. Non ci ho pensato su due volte e ho deciso di farla. Non volevo rischi. È stata comunque una decisione difficile da prendere ed è stato sconvolgente perché significa che non avrò mai avuto figli miei».